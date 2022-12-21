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Сегодня, 17:28

Пластический хирург объяснила, почему возникает лопоухость и как ее исправить

Анна Горшкова
Корреспондент
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Врач травматолог-ортопед, пластический хирург Наталья Шихалева перечислила основные причины развития лопоухости.

По словам специалиста, в норме ушная раковина располагается под углом 20-30 градусов к черепу. Расстояние от края уха составляет обычно 2-2,5 сантиметра.

«Эта аномалия обычно не имеет развития, то есть с возрастом угол отстояния ушной раковины от черепа практически не меняется. Если у ребёнка ушная раковина располагается под углом больше 35 градусов, то, возможно, лопоухость есть. Для точной диагностики патологии необходимо обратиться к врачу», — приводит слова эксперта Life.ru.

Она рассказала, что среди основных причин развития лопоухости выделяют недоразвитие противозавитка. При полном недоразвитии ухо может отстоять от головы практически на 90 градусов, особенно сверху. Также это основная причина асимметрии ушных раковин.

Кроме того, лопоухость развивается из-за увеличения высоты чаши, то есть ушной раковины. При этом всё ухо отгибается от головы в разной степени. Также это происходит при сочетании увеличения высоты чаши и недоразвития противозавитка.

Исправить лопоухость у ребенка поможет отопластика. Она не воздействует на слух, уточнила врач. Операция проводится в стационаре под наркозом. После нее в течение семи дней следует круглосуточно носить легкую повязку, которая фиксирует уши в правильном положении.

Источник: https://life.ru/p/1547212
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