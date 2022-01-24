Перечислены продукты для улучшения работы мозга

Врач-диетолог Марина Макиша назвала продукты, которые способны поддерживать хорошее состояние сосудов головного мозга. По словам специалиста, в первую очередь нужно помнить про антиоксиданты, которые защищают сосуды. Они содержатся в ягодах, фруктах и овощах.

«Защитить сосудистую стенку и снизить риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона помогут витамины А, C и Е. Необходимо съедать в совокупности не менее полукилограмма свежих овощей, фруктов и ягод в день. Употреблять можно не только свежие, но и замороженные продукты, а вот при термической обработке количество антиоксидантов снижается», — приводит слова Макиши «Москва 24».

Диетолог также отметила, что какао подойдет для стимулирования выработки нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее настроение и жизненный тонус. Если употреблять в первой половине дня 30 граммов горького шоколада или чашку какао, то мозг станет работать лучше. Не стоит забывать и об омеге-3.