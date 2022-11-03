Педиатр рассказала о пользе плавания для грудничков

Врач-педиатр Татьяна Бандурина рассказала о том, что регулярные занятия плаванием имеют массу полезных эффектов в отношении здоровья детей.

«В воде ребенок находится в состоянии невесомости, и все мелкие травмы, которые он получил во время родов, гораздо легче репарируются. Улучшается кровоснабжение, потому что сила тяжести так не действует на структуры шеи. А шея — это то самое место, которое страдает очень часто во время родов. Еще один момент: у ребенка есть врожденный рефлекс и он угасает где-то к 21-му дню после рождения — когда на слизистую носа попадает вода, он задерживает дыхание», — приводит слова Бандуриной Life.ru.

При этом для начала можно ограничиться купанием в ванной дома. По словам Бандуриной, ребенок во время плавания разгибает ручки и ножки, тем самым он снижает гипертонус мышц.