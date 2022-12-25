Педиатр перечислила самые опасные детские игрушки

Врач-педиатр для детей и подростков Ольга Татаркина перечислила игрушки, которые не стоит покупать детям.

По словам эксперта, во-первых, они должны соответствовать возрасту. Например, не стоит давать малышу до года сложный конструктор с мелкими деталями, поскольку он не принесет никакой пользы. Ребенку также не нужны хрупкие игрушки, которые могут легко сломаться и травмировать его; с осторожностью нужно обращаться с конструктором из магнитов (неокуб), который крайне опасен для жизни и здоровья детей.

Если ребенок проглотит несколько мелких магнитов, удалить их можно будет только операционным путем, предупредила Татаркина. Дело в том, что они притягиваются друг к другу, вызывая прободение стенок кишечника и/или желудка.

«Не лучший подарок для ребенка любого возраста — оружие. Пневматические пистолеты с пульками, арбалеты, дартсы с острыми наконечниками, луки, шашки, сабли, кинжалы достаточно травмоопасны и в детских руках могут стать причиной нанесения серьезного вреда здоровью как себе, так и окружающим», — отметила эксперт Life.ru.

Также опасны игрушки с пропеллерами. При их запуске ребенок может получить травму лица или глаз пропеллером, а внезапно прервавшийся полет может спровоцировать падение «авиатехники» на голову малышу. Помимо того, не стоит покупать гидрогелевые шарики, которые нередко становятся инородными телами наружных слуховых проходов, преддверия носа, желудка, кишечника и дыхательных путей. Причем их способность увеличиваться в размерах при попадании во влажную среду создает немалые трудности для их извлечения.

Кроме того, стоит избегать изобилия ярких, мигающих, светящихся, издающих разные звуки игрушек. Избыток стимуляции органов чувств может приводить к задержке речевого развития и нарушению психического здоровья ребенка.