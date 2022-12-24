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Педиатр назвала симптомы у младенцев, когда нужно срочно обратиться к врачу

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Педиатр Ирина Уфимцева рассказала о симптомах у младенцев, когда нужно срочно обратиться к врачу. Среди них врач назвала длительную рвоту и диарею, высокую температуру и кожную сыпь.

«Первое — изменения со стороны глаз: кровоизлияния в склере, слезотечение, признаки конъюнктивита, сопровождающиеся покраснением склер глаз и патологическим отделяемым. Врач-педиатр поможет разобраться с состоянием, даст рекомендации и направит к офтальмологу для дальнейшего наблюдения», — цитирует врача Life.ru.

Помимо этого, Уфимцева рекомендует наблюдать за аппетитом младенца и его общим состоянием.

Источник: https://life.ru/p/1547976
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