Педиатр назвала симптомы у младенцев, когда нужно срочно обратиться к врачу

Педиатр Ирина Уфимцева рассказала о симптомах у младенцев, когда нужно срочно обратиться к врачу. Среди них врач назвала длительную рвоту и диарею, высокую температуру и кожную сыпь.

«Первое — изменения со стороны глаз: кровоизлияния в склере, слезотечение, признаки конъюнктивита, сопровождающиеся покраснением склер глаз и патологическим отделяемым. Врач-педиатр поможет разобраться с состоянием, даст рекомендации и направит к офтальмологу для дальнейшего наблюдения», — цитирует врача Life.ru.

Помимо этого, Уфимцева рекомендует наблюдать за аппетитом младенца и его общим состоянием.