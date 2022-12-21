ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 13:37

Педиатр назвала симптомы простуды у детей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Педиатр Ольга Татаркина назвала основные симптомы простуды у детей. По словам врача, многие путают и относят такие симптомы ОРИ, как насморк и кашель к болезни.

«До сих пор бытует мнение, что насморк и кашель могут быть следствием переохлаждения ребенка и он не опасен для окружающих. На самом деле появление выделений из носа — это не самостоятельное заболевание, а симптом острой респираторной инфекции, чаще всего — результат работы вирусов и/или бактерий. Поэтому ребенок с насморком может стать источником инфекции для других детей», — цитирует врача Life.ru.

Татаркина добавила, что насморк может сопровождаться и другими признаками ОРИ — болью в горле и слабостью.

Источник: https://life.ru/p/1547152
Здоровье
0
Читайте также
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
СМИ сообщили о тревоге на Украине из-за вылета российских МиГ-31 с Белоруссии
СМИ сообщили о планах Зеленского совершить официальный визит в США
«Ашан» зарегистрировал бренд «Родной, и всё тут»
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерматолог рассказала, почему зимой кожа обветривается и как это предотвратить
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости