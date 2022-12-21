Педиатр назвала симптомы простуды у детей

Педиатр Ольга Татаркина назвала основные симптомы простуды у детей. По словам врача, многие путают и относят такие симптомы ОРИ, как насморк и кашель к болезни.

«До сих пор бытует мнение, что насморк и кашель могут быть следствием переохлаждения ребенка и он не опасен для окружающих. На самом деле появление выделений из носа — это не самостоятельное заболевание, а симптом острой респираторной инфекции, чаще всего — результат работы вирусов и/или бактерий. Поэтому ребенок с насморком может стать источником инфекции для других детей», — цитирует врача Life.ru.

Татаркина добавила, что насморк может сопровождаться и другими признаками ОРИ — болью в горле и слабостью.