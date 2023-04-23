Педиатр Каредина объяснила, когда ночной скрип зубами говорит о глистах у детей

Педиатр Екатерина Каредина объяснила, когда ночной скрип зубами говорит о глистах у детей.

«Бруксизм может являться как самостоятельным заболеванием, связанным с особенностью строения мышц челюстно-лицевой области, так и стать осложнением течения заболеваний полости рта, к которым относят нарушения прикуса, завышение пломбы, заболевания височно-нижнечелюстного сустава и пародонта, а также других органов и систем организма ребенка. Повреждение эмали зуба может приводить к образованию кариозной полости. Нарушается прикус, как следствие этого, нарушается работа пищеварительной системы. Длительная напряженность жевательных мышц может приводить к головным болям», — приводит слова Каредины Life.ru.