Отоларинголог призвал не откладывать операцию при проблемах с носовой перегородкой

Врач-отоларинголог Илья Зябкин отметил, что многие часто не спешат обращаться к врачам, когда сталкиваются с различными проблемами носа, хотя порой бывают случаи, что необходима не просто помощь специалиста, но и целая операция.

«При нарушении носового дыхания, вызванного искривлением перегородки носа, и вовремя не выполненная, отложенная в долгий ящик септопластика может привести к развитию воспалительных заболеваний пазух носа — гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит. Хронический насморк — далеко не безобидное состояние. При этом возникать может как острое, так и хроническое воспаление», — сказал Зябкин Life.ru.

По словам специалиста, острый синусит может привести к целому ряду опасных осложнений. Внимание стоит обратить и на хронический синусит, который, в отличие от острого, лечится достаточно сложно, и часто в таком случае операция требуется на пазухах носа.

«Сильное искривление перегородки носа может вызывать храп. Храп может быть неосложненным — довольно безобидным состоянием, представляющим исключительно социальную проблему, но нередко под маской банального храпа может скрываться синдром остановки дыхания во сне — более тяжелое состояние, обусловленное обструкцией верхних дыхательных путей», — привел вторую причину отоларинголог.

У людей с апноэ организм может испытывать резкую нехватку кислорода. Важно отметить и высокие показатели смертности от этого заболевания. Кроме того, у людей с апноэ очень часто тяжело поддаются коррекции хронические заболевания, однако исправить это можно при помощи грамотной диагностики.

Врач напомнил, что носовое дыхание участвует в терморегуляции организма и как часть дыхательного процесса контролируется гипоталамусом. При правильном дыхании через нос можно даже снизить артериальное давление и уровень стресса.