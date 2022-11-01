Отоларинголог предупредил, что насморк может ухудшить работу мозга

Врач-отоларинголог рассказал о проблемах, которые может спровоцировать насморк.

Руководитель Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ Андрей Крюков в беседе с «Газета.ru» предупредил, что насморк может стать причиной ухудшения работы головного мозга. Осложнения провоцирует в частности заложеность носа и вынужденное осуществление дыхания ртом, из-за которого велика вероятность развития гипоксии.

По словам отоларинголога, отсутствие носового дыхания сказывается на функциях всего организма. Воздух не получает достаточной очистки и увлажнения, тем самым иссушает слизистые, а в организм попадают болезнетворные бактерии или грибки. Могут быть инфецированы в том числе и нижние дыхательные пути, что на порядок осложнит процесс выздоровления.