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Сегодня, 22:30

Ортопед рассказал, как выбирать зимнюю обувь

Ольга Стрельникова
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Травматолог-ортопед Михаил Игнатов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что выбирая зимнюю обувь, нужно обращать внимание на устойчивость, амортизацию, правильную форму, размер и материал.

Качественная, хорошо подобранная обувь защитит зимой от травм и излишней нагрузки. Выбирать обувь специалист рекомендует во второй половине дня — с таким подходом вашим ногам будут не страшны никакие отеки и усталость.

Какая обувь обеспечит стресс в течение всего дня, какая может привести к травме, что действительно важно при выборе зимней обуви, читайте в полной версии материала «СЭ».

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