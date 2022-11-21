Ученые рассказали об уникальном свойстве пива

Журнал «ACS Chemical Neuroscience» опубликовал результаты исследований итальянских ученых из Университета Милано-Бикокка, выявивших чрезвычайно полезные свойства пива. Исследователи выявили, что употребление определенных видов пива улучшает способность мозга бороться с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования показали, что употребление большего количества натурального пива способствует выведению опасных токсинов, вызывающих расстройство мозга. Итальянские ученые пришли к выводу, что цветки хмеля, придающие пиву горчинку, содержат антиоксиданты, именно они и могут помочь уменьшить образование белковых бляшек в мозге, неразрывно связанных с возникновением болезни Альцгеймера.

Лучшим средством для удаления опасных белковых бляшек исследователи признали разновидность немецкого хмеля — Теттнанг, который входит в состав янтарного и светлого лагера. Пиво на основе этого хмеля, по итогам изучения, показало высокое содержание определенного антибиотика, уменьшающего воспаление в головном мозге, а следовательно — может оказывать благотворное влияние на людей с болезнью Альцгеймера.

При этом ученые предупредили о том, что чрезмерное употребление алкоголя ускоряет усыхание (атрофию) мозга, что снижает когнитивные способности и возникает риск развития болезни Альцгеймера.