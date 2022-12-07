Опрос показал, что молодые люди до 24 лет чаще других склонны проходить медосмотры

Почти все россияне знают о возможности пройти медосмотр, но регулярно обследоваться для профилактики готовы только около половины из них, сообщает Life.ru со ссылкой на опрос страховой компании «Росгосстрах».

Почти 96 процентов респондентов знают, что в России можно регулярно проходить профилактический медосмотр по различным страховым программам, однако делают это далеко не все. 15 процентов в рамках опрошенных регулярно проходят медосмотры в рамках ОМС, еще 23 процента делают это от случая к случаю.

Согласно результатам опроса, привычка регулярно обследоваться у россиян ослабевает с возрастом, несмотря на то что вместе с возрастом растет риск возникновения и развития хронических заболеваний. Чаще остальных проверяют свое здоровье люди в возрасте от 18 до 24 лет (40 процентов — регулярно или периодически). Медосмотры посещают 28 процентов из числа респондентов в возрасте от 25 до 34 лет, 27 процентов — в возрасте от 35 до 44 лет, 19 процентов — в возрасте от 45 до 54 лет. Лишь 15 процентов опрошенных людей старше 55 лет обследуются в рамках медосмотра.

Ранее Минздрав РФ опубликовал результаты своего опроса по поводу отношения россиян к медосмотрам.