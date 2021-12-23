Опасно ли разогревать еду в микроволновке? Рассказали диетологи

Диетологи Елена Мотова и Павел Терехов высказали свое мнение относительно того, опасна ли еда, разогретая в микроволновой печи. При этом они отметили, что многие специалисты расходятся во мнении.

«Одни говорят о вреде СВЧ, что теряется ценность продуктов, уменьшается количество в них витаминов и полезных свойств. Другие эксперты пришли к противоположному мнению, что продукты легче усваиваются, разогреваются без применения масла, времени уходит значительно меньше. Я же для подогрева еды в СВЧ использую только контейнеры из термопрочного стекла. Все равно любой тип обработки продукта меняет структуру пищевых волокон, даже при варке», — цитирует Терехова РИА «Новости».

Диетолог Елена Мотова считает, что микроволны просто нагревают еду.

«СВЧ-излучение не является ионизирующей радиацией, то есть не выбивает электроны из атомов и не разбивает ядра элементов. Микроволны влияют на наш организм точно так же, как и на пищу — вода, содержащаяся в тканях, будет нагреваться под их воздействием», — отметила она.