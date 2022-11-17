Онколог перечислила виды рака, которые «молодеют» быстрее других

Заведующая молекулярно-биологической лабораторией отдела морфологической и молекулярно-генетической диагностики опухолей НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Анна Строганова перечислила виды рака, которые «молодеют» быстрее других

«Большинство онкологических заболеваний относятся к мультифакториальным. Здесь вам и генетические причины, и образ жизни, причем не только вредные привычки, но и недостаток сна и отдыха, например, постоянный стресс, нерегулярное быстрое питание», — приводит слова онколога Life/

Некоторые из этих условий способны влиять на раннее возникновение злокачественных новообразований напрямую, а какие-то — опосредованно, через снижение иммунной защиты, добавила специалист.

«В то же время нельзя сбрасывать со счетов и успехи ранней диагностики онкологических заболеваний. Свою лепту в «омоложение» рака вносит и осведомленность населения в вопросах онконастороженности. В этом смысле ситуация сегодня кардинально отличается от того, что было пять-десять лет назад», — заключила Строганова.