Онколог объяснил, как продлить жизнь за 4 минуты в день

Залогом долголетия, по словам специалиста, может стать особый вид физической активности.

Врач-онколог Леонид Доронин рассказал, что продлить жизнь поможет прерывистая физическая активность. Ее продолжительность должна не превышать 1 минуты и происходить несколько раз в день. «Обнаружилось, что всего три-четыре коротких всплеска активности каждый день были связаны с 40-процентным снижением преждевременной смерти от любой причины, а также смертности от рака. Это также было связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 49%», — рассказал медик.

В качестве активности онколог рекомендовал ходьбу по лестнице, активные игры с детьми и домашними животными, короткую пробежку до автобусной остановки или подъем в гору. Такие всплески активности подойдут людям, не имеющим возможности и времени регулярно тренироваться.