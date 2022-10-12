«Омикрон» — штамм «цербер» в России не зафиксирован

Новый подвариант омикрона «цербер» пока в России не выявлен.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов подтвердил информацию о том, что на территории РФ «омикрон-штамм BQ.1.1, он же «цербер», на данный момент не зафиксирован. «Регулярная работа по секвенированию геномов коронавируса SARS-CoV-2, организованная Роспотребнадзором, активно продолжается, — подчёркивает специалист. Постоянный мониторинг позволяет оперативно отслеживать любые значимые изменения штаммового состава и принимать обоснованные решения о тех или иных противоэпидемических мерах».

«Цербер» уже зафиксирован практически по всему миру. Несмотря на это, его появление, по мнению Камиля Хафизова, не грозит новой волной заболеваемости. «Сотни выявленных образцов — довольно мало по сравнению с сотнями тысяч случаев COVID-19, регистрируемых по всему миру каждый день, — говорит заведующий лабораторией, — даже с учетом определенной тенденции к росту».

Прошедшим летом повышенная заболеваемость в России была связана именно линией BA.5 омикрона, одной из ветвей которой является «цербер». Это оставляет надежду на то, что у населения уже сформировался иммунитет и к нему.