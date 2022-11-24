Около половины россиян проверяют в Интернете поставленный врачом диагноз

Большая часть жителей России не доверяют диагнозам, которые им ставят врачи, и стараются их перепроверять в Сети или же консультируются сразу у нескольких специалистов. Такие данные опроса компании «Про бренд» оказались в распоряжении Life.ru.

Согласно результатам исследования, 44% граждан проверяют диагноз и назначенные лекарства в Интернете, еще 21% участников опроса предпочитает обследоваться у нескольких докторов и лишь после этого принимать решение о дальнейшем лечении. Полностью доверяют врачам только 18% респондентов, а 17% — лишь некоторым специалистам.

Отметим, что опрос проводился в ноябре этого года в 42 регионах России. Участие в нем приняли 1220 человек в возрасте от 18 лет.