Офтальмолог Трубилин объяснил, как самостоятельно обнаружить заболевание глаз

Офтальмолог Александр Трубилин объяснил, как самостоятельно обнаружить заболевание глаз.

«Первое — проводите тест, когда вы здоровы и не чувствуете усталости. Второе — если вы постоянно носите очки или контактные линзы, проверьте их чистоту и прозрачность. Третье — помещение должно быть хорошо освещено. Четвёртое — нельзя щуриться во время эксперимента, а также наклонять голову, переводить взгляд с центральной точки таблицы. Пятое — начинать исследование нужно с того глаза, который видит лучше. Когда вы учли эти моменты, удобно сядьте, решетку Амслера расположите на расстоянии 25-30 сантиметров от глаз. Если вы используете очки для чтения, то наденьте их. Затем прикройте один глаз листом непрозрачной бумаги, сильно не прижимайте его. А вторым глазом взгляните на темную точку в центре сетки и сфокусируйтесь на ней на три-пять секунд. Затем проанализируйте картинку, которая у вас перед глазами: имеется ли искажение линий и углов? Все ли квадратики правильной формы и одинаковые? Нет ли в таблице мест, которые кажутся вам расплывчатыми или затуманенными? У вас отличное зрение и нет макулярной дистрофии, если вы увидели четкое изображение, на котором все линии идут параллельно, квадраты одинаковые, а углы прямые. Если же рисунок исказился, то необходимо посетить окулиста», — приводит слова Трубилина Life.ru.

Он также заявил, что как правило, пациент не сразу замечает проблемы со зрением, поскольку на начальном этапе всю зрительную нагрузку на себя берёт лучше видящий глаз. По его словам, данный тест поможет диагностировать недуг на ранней стадии.