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Офтальмолог Шушук развеяла главные мифы о лазерной коррекции зрения

Алина Савинова
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Врач-офтальмолог Олеся Шушук развеяла 5 главных мифов о лазерной коррекции зрения.

«Первое — нельзя делать лазерную коррекцию до родов. Страхи будущих мам совершенно напрасны — никаких ограничений по этому поводу нет. Однако планировать операцию нельзя во время беременности и периода лактации, это связано с происходящими в это время гормональными изменениями в организме женщины.

2. Будет больно. Эти страхи — тоже дела давно минувших дней. Перед проведением оперативного вмешательства пациенту капают специальные капли — это и есть местная анестезия. Процедура обезболивания занимает немного времени и легко переносится пациентами.

3. Через какое-то время зрение снова ухудшится. Сегодня при использовании современных алгоритмов диагностики и лечения результат коррекции зрения становится постоянным.

4. Нельзя будет активно заниматься спортом. Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, тут тоже нет ограничений. Лазерная коррекция — единственный способ восстановления зрения у пациентов, которым необходима максимальная физическая активность.

5. Потеря зрения после коррекции. Это технически невозможно. Любые осложнения при современных методиках проведения офтальмологических операций бывают крайне редко (по статистике, менее 2-3%) и не сопровождаются потерей зрения. Для того чтобы избежать возможных осложнений, проводится расширенная диагностика, чтобы вовремя найти и устранить любые факторы риска", — приводит Life.ru слова Шушук.

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Источник: https://life.ru/p/1539854
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