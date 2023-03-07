Офтальмолог рассказала, как скорректировать зрение без операции

Офтальмолог Анастасия Киселе рассказала об ортолинзах, которые восстанавливают зрение во время сна.

«Ортокератологические линзы — это использование специально подобранных контактных линз для временного изменения формы роговицы, которое позволяет улучшить зрение. ОК-линзы еще иногда называют «ночными». Это связано с режимом использования. Их надевают перед сном и утром снимают, а человек получает отличное зрение в течение дня без очков или мягких контактных линз. Ортолинзы являются эффективным методом коррекции зрения, который значительно тормозит прогрессирование близорукости (миопии), дальнозоркости (гиперметропии) и астигматизма», — приводит слова Киселевой Life.ru.