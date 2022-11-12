Офтальмолог рассказал об опасных последствиях длительного ношения линз

Врач-офтальмолог Светлана Миргородская назвала опасные последствия длительного ношения линз.

«По сроку ношения линзы бывают однодневные, двухнедельные, одного, трех, шести и восьми месяцев эксплуатации. Чем тоньше и более газопроницаема линза, тем короче срок ее эксплуатации. Нельзя эксплуатировать линзы дольше рекомендованного производителем срока», — цитирует Life.tu Миргородскую.

Врач сообщила, что материал линз пористый, поэтому в нем могут накапливаться продукты, содержащиеся в слезе. Это влияет на рефракционные свойства линзы, повышает зрительную нагрузку, увеличивает риск бактериальных и грибковых поражений глаз, а также может обеспечить механическое повреждение роговицы.

Также Миргородская отметила, что линзы не рекомендуется носить дольше восьми часов в день.