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12 ноября, 21:00

Офтальмолог рассказал об опасных последствиях длительного ношения линз

Мария Гусева
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Врач-офтальмолог Светлана Миргородская назвала опасные последствия длительного ношения линз.

«По сроку ношения линзы бывают однодневные, двухнедельные, одного, трех, шести и восьми месяцев эксплуатации. Чем тоньше и более газопроницаема линза, тем короче срок ее эксплуатации. Нельзя эксплуатировать линзы дольше рекомендованного производителем срока», — цитирует Life.tu Миргородскую.

Врач сообщила, что материал линз пористый, поэтому в нем могут накапливаться продукты, содержащиеся в слезе. Это влияет на рефракционные свойства линзы, повышает зрительную нагрузку, увеличивает риск бактериальных и грибковых поражений глаз, а также может обеспечить механическое повреждение роговицы.

Также Миргородская отметила, что линзы не рекомендуется носить дольше восьми часов в день.

Источник: https://life.ru/s/rassledovaniya
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