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Офтальмолог рассказал, как изменились жалобы пациентов за последние 50 лет

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Президент Ассоциации офтальмологов-страбизмологов Игорь Азнаурян заявил, что рассказы о том, что различные заболевания «помолодели», на самом деле являются ложными.

Эксперт подчеркнул, что гораздо больше людей стало доживать до возраста проявления опасных болезней, потому и возросло число диагностированных случаев.

«Если раньше из миллиона мужчин до 60 лет доживало 10%, и у около 200 доживших выявлялось заболевание, то сейчас до того же возраста доживает около 80%, и у 1600 доживших диагностируется заболевание. Это происходит не из-за того, что болезнь «помолодела», а потому, что до нее дожило гораздо больше людей. Это касается всех заболеваний, в том числе и глазных», — отметил эксперт Life.ru.

Специалист добавил, что сегодня людьми среднего возраста считаются те, кому 40-60 лет, причем они гораздо здоровее более старшего поколения.

Источник: https://life.ru/p/1536892
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