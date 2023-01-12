Офтальмолог опровергла миф о восстановлении зрения с помощью черники и моркови

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова рассказала, что морковь и черника на самом деле содержат полезные для глаз витамины, однако сохранить зрение или даже вылечить ряд заболеваний с их помощью не получится.

Она отметила, что в чернике и моркови действительно содержатся витамины группы B, PP и C, бета-каротин, а также лютеин и зеаксантин, которые необходимы для правильной работы сетчатки глаза. В частности, они защищают ее от ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов.

Но для поступления необходимого количества полезных для глаз веществ необходимо ежедневно съедать несколько килограммов черники и моркови, что осуществить невозможно. Поэтому с целью поддержания нормального зрения наша собеседница рекомендует принимать курсами витаминно-минеральные комплексы, а также регулярно посещать офтальмолога.

«Нужно помнить, что эти вещества необходимы для нормальной работы нашей сетчатки и организма в целом, но никакие имеющиеся заболевания глаз черника и морковь не вылечат. Для поддержания хорошего зрения и профилактики глазных заболеваний гораздо важнее регулярные осмотры офтальмолога, контроль хронических заболеваний и здоровый образ жизни», — резюмировала специалист Life.ru.