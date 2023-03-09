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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 13:43

Офтальмолог объяснила, почему при плохом зрении нельзя ходить без очков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Светлана Миргородская заявила, что игнорирование очков при проблемах со зрением лишь усугубит ситуацию.

«Существуют разные типы нарушений рефракции, при которых человек нуждается в очках. Речь, в частности, идет о миопии (близорукость) и пресбиопии (возрастная дальнозоркость). Если у пациента миопия, то при работе вблизи очки можно снимать, а вот уже при нагрузке вдаль требуется постоянное их ношение. В противном случае из-за чрезмерного напряжения в мышцах глаза будет нарушаться кровоснабжение и, как следствие, зрение постепенно ухудшится. Но существуют дефокусные, перифокальные и мультифокальные очки, которые дают возможность смотреть на разные расстояния без напряжения, это защищает глаза от нагрузки и тормозит прогрессирование близорукости. Их можно и нужно носить постоянно», — приводит слова Миргородской Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1563716
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