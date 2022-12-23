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Сегодня, 14:19

Офтальмолог объяснила, на какие болезни глаз может указывать головная боль

Анна Горшкова
Корреспондент
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Головная боль может быть звоночком о проблемах с глазами, рассказала врач-офтальмолог Дарья Левина.

«Головная боль — одна из причин обратиться не только к неврологу, но и к офтальмологу, чтобы проверить зрение и внутриглазное давление», — приводит слова специалиста Life.ru.

Часто глаза устают от ежедневной работы за компьютером либо с документами, а такая нагрузка вызывает астенопию, или зрительное переутомление. Дело в том, что мышцы глаз сигнализируют головной болью о нахождении в постоянном напряжении. Поэтому нужно проконсультироваться с врачом, а также тщательно проверить зрение и ввести в образ жизни упражнения на разгрузку функции фокусировки — аккомодации.

Левина также упомянула астигматизм — состояние, при котором свет попадает в глаз не ровным пучком, а формируется немного искривленным. По ее словам, это связано с вытянутой формой роговицы. Так мозг старается самостоятельно сделать изображение четким, на что ежеминутно тратятся ресурсы, поэтому голова и болит. Астигматизм легко исправляется специальными очками.

Более редким и серьезным заболеванием является глаукома. При этом состоянии повышается внутриглазное давление и может появляться боль.

«При небольших повышенных цифрах глаз болеть не будет, но человек довольно быстро ко всему привыкает и со временем может перестать различать боль в глазу и головную боль. Поэтому, чтобы не рисковать своим зрением, лучше потратить полчаса на плановый чекап своих глаз», — объяснила офтальмолог.

Источник: https://life.ru/p/1547713
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