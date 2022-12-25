Офтальмолог дала советы по безопасному использованию бенгальских огней

Врач-офтальмолог Алена Шкатова рассказала, как использовать бенгальские огни без вреда для здоровья.

«Нельзя использовать свечи в тесных помещениях, а только в просторной комнате при условии проветривания. Держать горящую палочку нужно в вытянутой руке и не подносить ближе чем на 30 см к людям и домашним животным, к легковоспламеняющимся предметам, а при поджигании — не наклоняться над свечой», — цитирует Life.ru Шкатову.

Врач сообщила, что при горении бенгальских огней выделяются токсические вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому все типы свечей с цветовыми наполнителями следует использовать на улице, а людям с чувствительными глазами и склонностью к аллергии лучше и вовсе от них отказаться.

По словам медика, при попадании на поверхность глаза раскаленных фрагментов, в том числе от бенгальского огня, происходит термический ожог, в таком случае необходимо срочно обратиться к врачу. Первая незамедлительная помощь заключается в обильном промываются глаз кипяченой водой, чтобы смыть остатки едкой химии. По словам эксперта, часто происходит внедрение в оболочки глаза частичек инородных тел, что требует немедленного их извлечения под местной анестезией, что иногда ведет к остаточному формированию помутнений с последствиями для зрения.

Врач отметила, что длительность безопасности наблюдения за открытым источником горения зависит от расстояния от источника. При расстоянии 1 метр от источника это время может составлять 45 секунд, а на расстоянии 10 метров — 60 минут. Необходимо строго следовать инструкции применения изделий и не использовать контрафактные или самостоятельно изготовленные устройства.