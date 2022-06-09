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О чем говорит боль в руках? Объяснили врачи

Врачи назвали боль в руках симптомом опасных заболеваний
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Боли в руках сигнализируют о серьезных проблемах.
Фото Global Look Press

Издание Eat This Not That! опубликовало статью, в которой врачи рассказали о болях в конечностях. Так профессор Свати Дешмух отметила, что боли в руках и ногах могут являться постковидным симптомом. Обычно это наблюдается у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Физиотерапевт Марк Басселл в свою очередь считает, что болевые ощущения в руке могут говорить о диабетической нейропатии (расстройство нервной системы). Из-за того, что ограничивается приток крови к поврежденным нервам, появляется хроническая и изнуряющая боль.

Если боли сопровождаются припухлостями, то это может быть признаком образования тромба. Как правило, тромбы образуются в ногах, но иногда они появляются в кровеносных сосудах рук. Часто это происходит, если был установлен катетер или недавно проводилась операция на руке, шее или груди.

Судороги в&nbsp;ногах. Судороги в ногах: причины, симптомы и профилактика

Здоровье
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