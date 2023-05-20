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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:42

Нутрициолог Свиридова советует пить зеленый чай желающим похудеть к отпуску

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нутрициолог Елена Свиридова советует пить зеленый чай желающим похудеть к отпуску.

«Спорт является одним из обязательных пунктов, если вы хотите привести себя в порядок. Попробуйте составить список из упражнений, которые вы сможете выполнять как зарядку. Очень важно, чтобы тренировки проходили ежедневно, поэтому не стоит пропускать занятия даже в выходные. При этом вовсе не обязательно тратить кучу времени на зарядку, пускай это будут хотя бы 10-15 минут активности. Зеленый чай не только помогает улучшить самочувствие, но и способствует сбросу веса. Дело в том, что в нем содержатся полезные вещества, которые помогают «разгонять» метаболизм. Постарайтесь максимально убрать из рациона сахар. Его можно заменить медом или же сухофруктами. Ученые уже давно доказали, что стресс, в частности, способствует набору лишних килограммов. Порой человек даже не замечает, как он быстро поправляется из-за сильных внутренних переживаний. Когда у нас очень много дел, не следует забывать о приемах пищи, поскольку для организма крайне важна стабильность в питании», — приводит слова Свиридовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1580734
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