Нутрициолог Салман рекомендовала есть в день не более 100-150 граммов черешни

Нутрициолог Валентина Салман рекомендовала есть в день не более 100-150 граммов черешни.

«Органическая черешня со своего огорода и выращенная промышленно — это совершенно разные ягоды. Предпочтение стоит отдавать органическим ягодам, а не с производства. На производстве ягоды обрабатывают вредными химическими составами, пестицидами. Но, к сожалению, без химической обработки черешню просто не довезти из дальних стран», — приводит слова Салман Life.ru.