Нутрициолог Салман рекомендовала есть в день не более 100-150 граммов черешни
Нутрициолог Валентина Салман рекомендовала есть в день не более 100-150 граммов черешни.
«Органическая черешня со своего огорода и выращенная промышленно — это совершенно разные ягоды. Предпочтение стоит отдавать органическим ягодам, а не с производства. На производстве ягоды обрабатывают вредными химическими составами, пестицидами. Но, к сожалению, без химической обработки черешню просто не довезти из дальних стран», — приводит слова Салман Life.ru.
Источник: https://life.ru/p/1580737
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