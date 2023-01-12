Нутрициолог рекомендовала есть рыбу, орехи и яйца при сухости кожи

Нутрициолог-диетолог Ирина Мансурова рассказала, какие продукты помогут избавиться от сухости кожи.

«При выборе вариантов, как избавиться от сухой кожи, необходимо обратить внимание также на рацион. Его рекомендуется ежедневно обогащать различными растительными маслами, в частности, на основе льна. Оно содержит омега-3 жирные кислоты, причем в большем количестве, чем в других растительных жирах. Также в льняном масле много компонентов, препятствующих внешнему старению», — приводит слова Мансуровой Life.ru.

Еще одним источником омеги-3 может стать рыба, а немало полезных жиров содержится в авокадо, которое способствует удержанию влаги и богато антиоксидантами, магнием, витаминами К и D или же фолиевой кислотой.

Хорошо на состояние кожи могут повлиять и яйца, так как в белке содержатся необходимые аминокислоты, а в желтке — витамины А, В12, Е, D, В5 и биотин.

«Рекомендую оранжевые фрукты и овощи — кладезь бета-каротина, который организм использует для синтеза витамина А. Орехи и семечки — это источники жиров, которые позволяют коже восстанавливаться и оставаться длительное время естественно увлажненной. В орехах много витамина Е, в семечках подсолнечника — селена, в семенах тыквы — цинка», — заключила специалист.