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Нутрициолог рассказала, сколько в день можно есть яблок

Нутрициолог рассказала о пользе и вреде яблок
Галина Глазко
Яблоки.
Фото Global Look Press

Нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, что будет, если ежедневно употреблять два яблока. Специалист отмечает, что этот фрукт содержит большое количество витаминов и полезных веществ.

«Яблоки богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием и цинком. Они снижают вероятность возникновения рака, улучшают память, укрепляют иммунитет и улучшает эластичность сосудов. А витамины группы В поддерживают здоровье нервной системы», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

При этом есть много яблок специалист не рекомендует, так как можно повредить зубную эмаль. Помимо этого, в семенах яблок содержится цианид, который считается ядом. Есть семечки в больших количествах нельзя.

Цапкина отмечает, что в день можно употреблять не больше двух яблок. Также она советует отдавать предпочтения зеленым сортам.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220201/yabloki-1770394235.html
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