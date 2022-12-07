Нутрициолог рассказала о пользе зеленой гречки

Нутрициолог Анастасия Дубицкая в интервью «Кубанским Новостям» рассказала, что с возрастом организму сложнее справляться с высокими нагрузками, и предпочтительнее обычной гречки будет зеленая. «Конечно же, зеленая гречка — это не перекрашенная в зеленый цвет обычная гречка. Единственное, что ее отличает, — это отсутствие какой-либо обработки. То есть такую крупу при производстве не обжаривают. Зернышки гречихи просто очищают от жестких плодовых оболочек и сушат», — пояснила специалист.

По словам Анастасии Дубицкой, зеленая гречка отлично усваивается организмом. Она подходит даже для рациона детей и пожилых людей. Из-за минимальной обработки зеленая гречка содержит больше полезных микроэлементов и витаминов, в частности витамины группы В, железо и магний.