ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 21:30

Нутрициолог рассказала о напитках, которые мешают похудению

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что отказавшись от употребления сладких газированных напитков, пакетированных соков, кофе «3 в 1» или со сладкими добавками и алкоголя, вы поможете своему организму ускорить процесс похудения.

Также врач назвала лучший напиток в период похудения — это чистая питьевая вода без газа. Она нормализует метаболизм, поддерживает в норме водно-солевой баланс и улучшает состояние кожи.

О том, как влияют на организм различные напитки и почему одни могут быть вредны для фигуры и здоровья, а другие полезны, читайте в полной версии материала «СЭ» .

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
«Это не трансляция — так, баловство». Как теперь следить за гонками Большунова и Непряевой?
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвал 4 способа снизить риски серьезных патологий ЖКТ
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости