Нутрициолог рассказала о напитках, которые мешают похудению

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что отказавшись от употребления сладких газированных напитков, пакетированных соков, кофе «3 в 1» или со сладкими добавками и алкоголя, вы поможете своему организму ускорить процесс похудения.

Также врач назвала лучший напиток в период похудения — это чистая питьевая вода без газа. Она нормализует метаболизм, поддерживает в норме водно-солевой баланс и улучшает состояние кожи.

О том, как влияют на организм различные напитки и почему одни могут быть вредны для фигуры и здоровья, а другие полезны, читайте в полной версии материала «СЭ» .