Нутрициолог рассказала, можно ли потолстеть от алкоголя

Нутрициолог Марина Калюжная в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что алкоголь вполне может стать причиной лишних килограммов. И дело не только в высокой калорийности некоторых напитков.

Алкоголь способен пробудить бурный аппетит. К примеру, вино или пиво. Также алкоголь может содержать сахар и даже жиры. При этом его высокая калорийность не способна насытить.

От чего зависит калорийность алкогольных напитков и почему алкоголь способствует накоплению жиров и углеводов, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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