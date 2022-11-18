Нутрициолог рассказала, кому противопоказан кофе натощак

Нутрициолог, консультант по коррекции веса и пищевому поведению, член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова в интервью «АиФ» рассказала, что при определенных заболеваниях пищеварительной системы кофе натощак может быть крайне вреден.

Это люди с язвенной болезнью желудка, с повышенной кислотностью желудочного сока и с синдромом раздраженного кишечника. Кофе натощак вызовет в этом случае обострение хронических заболеваний ЖКТ. По словам врача, особенно вреден для них эспрессо. Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта Анна Макарова также советует употреблять кофе не чаще трех раз в день.

Если хронических заболеваний и предусмотренных в связи с этим ограничений нет, то кофе можно пить в любое время независимо от приема пищи. Также врач не советует пить кофе позднее чем за четыре часа до сна и сочетать его с алкоголем.