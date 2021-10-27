Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму

Нутрициолог Анастасия Гаврикова сообщила, кому стоит исключить хурму из своего рациона питания.

«Хурма содержит большое количество сахаров природного происхождения и углеводов, которые не насыщают организм на долгое время. Ее не рекомендуется есть людям с сахарным диабетом, панкреатитом в стадии обострения, а также тем, кто страдает от проблем с поджелудочной железой и запором», — приводит слова нутрициолога РИА Новости.

При этом она отметила, что тем, у кого нет перечисленных заболеваний, хурма принесет только пользу. Хурма обладает антиоксидантными свойствами, успокаивающим действием и укрепляет иммунитет. Гаврикова советует употреблять хурму с полезными жирами, например, орехами.