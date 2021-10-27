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Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму

Нутрициолог Гаврикова сообщила, кому не стоит есть хурму
16:00
Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму. Фото Shutterstock.com.
Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму. Фото Shutterstock.com.

Нутрициолог Анастасия Гаврикова сообщила, кому стоит исключить хурму из своего рациона питания.

«Хурма содержит большое количество сахаров природного происхождения и углеводов, которые не насыщают организм на долгое время. Ее не рекомендуется есть людям с сахарным диабетом, панкреатитом в стадии обострения, а также тем, кто страдает от проблем с поджелудочной железой и запором», — приводит слова нутрициолога РИА Новости.

При этом она отметила, что тем, у кого нет перечисленных заболеваний, хурма принесет только пользу. Хурма обладает антиоксидантными свойствами, успокаивающим действием и укрепляет иммунитет. Гаврикова советует употреблять хурму с полезными жирами, например, орехами.

Дополнительная информация:

rsport.ria.ru/20211027/khurma-1756404467.html

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Галина Глазко все материалы автора
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