Нутрициолог рассказала, когда для женщины нормально иметь «животик»

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, какие физиологический особенности женского организма делают нормальным накопления жира в области живота.

По словам специалиста, это связано с менструальным циклом, беременностью и деторождением.

«Основными гормонами являются эстроген и прогестерон, эти гормоны и влияют на формирование жировых тканей. Известное явление у девушек-спортсменок, когда при критическом снижении процента жира в организме пропадает менструация», — цитирует Гусакову Life.ru.

По словам нутрициолога нормой жира в женском организме является 17-30 процентов.