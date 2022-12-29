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Нутрициолог рассказала, как справиться со стрессом в предновогодней суете

Иван Шитик
Корреспондент
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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как справиться со стрессом в предновогодней суете.

«Чтобы не допустить стресса и усталости, очень важно следить за своим питанием. То, что мы едим, оказывает большое влияние на наш внешний вид и самочувствие. Если в напряженный декабрь мы будем еще и пропускать приемы пищи или есть только вредную еду, то стрессовые ситуации обострятся, а наше самочувствие ухудшится», — рассказала Свиридова Life.ru.

При этом существует масса продуктов, которые способны улучшить настроение и прибавить сил. К таковым относятся овощи и фрукты, крупы, мясо, рыба, яйца, орехи, молочные и кисломолочные продукты. А еще не стоит отказывать себе в десертах, особенно если они приносят радость. Внимание также можно обратить и на блюда из курицы или индейки, которые могут способствовать образованию гормонов радости.

Если же начать вводить правильное питание, то желательно сделать его «зеленым». Именно шпинат, капуста, брокколи, фасоль и стебли сельдерея отличаются большим содержанием витамина B, который может побороть стресс и поднять настроение. Не стоит забывать и про полезные закуски, способные заменить крайне вредные снеки, такие как чипсы или сухарики.

Кроме того, очень важно в период суеты и попыток выполнить все дедлайны продолжать заниматься физической активностью. Уделять этому стоит минимум 30 минут в день, и тогда тренировки помогут справиться с плохим настроением. Также Свиридова посоветовала не переживать в период новогодней суеты и помнить, что сделать все дела невозможно и лучше что-то перенести на следующий год.

Источник: https://life.ru/p/1549027
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