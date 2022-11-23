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Сегодня, 21:45

Нутрициолог рассказала, как самостоятельно понизить давление

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от prostooleh на Freepik

Генетик, нутрициолог Светлана Перес в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что при необходимости понизить давление можно самостоятельно дома. Помогут в этом натуральные продукты — шоколад без добавок и сахара, какао, ягоды Годжи, экстракт чеснока, бананы, орехи, отруби, лимонный сок, чай валерианы и пр.

Как работают эти эти продукты, как их правильно применять, и какие еще естественные способы понижения давления могут быть, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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