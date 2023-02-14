Стиль жизни
Есть Не болеть Тренироваться Узнавать Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:40

Нутрициолог рассказала, как приучить себя к водному режиму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нутрициолог Наталья Зубарева перечислила 10 способов, которые помогут приучить вас пить воду.

«Новые рефлексы. Привязать прием воды к определенному, ежедневному действию. Подготовка. Делайте так, чтобы забыть о вашем дежурном стакане воды было невозможно. Всегда рядом. Носите бутылку воды с собой. Спорт. Обязательно берите воду на тренировку. Плавный вход. Не стремитесь сразу начать выпивать свою норму воды, если до этого вы практически не пили ее. Альтернатива всему. Заменяйте простой водой напитки, которые вы привыкли пить до этого, в том числе чай, кофе, соки, компоты и другие. Добавить вкуса. Просто добавьте в воду для вкуса мелиссу, мяту, дольки лимона или апельсина. Преображение пространства. Расставьте графины с водой и стаканы везде, где проводите много времени. Будильник. Ставьте будильник с напоминанием. Жажда и голод. Хотите поесть? Попейте для начала воды. Возможно, это именно то, что нужно», — приводит слова Зубаревой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1558545
0
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названо 5 привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости