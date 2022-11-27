Нутрициолог рассказала, как по ногтям определить, каких веществ вам не хватает

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что ногти состоят из кератина, воды, жиров и минералов. Нехватка любого из элементов будет заметна по их внешнему виду.

Нутрициолог Ната Гончар рекомендует обратить внимание на ногти. Если они слоятся, это говорит о дефиците магния, биотина и коллагена. Бледным и плоским ногтям не хватает железа. Отсутствие лунок может быть сигналом о ряде проблем — с головным мозгом, сосудами, желудочно-кишечным трактом или эндокринной системой, в зависимости от пальца, на котором они отсутствуют.

Бороздки вдоль ногтевой пластины указывают на нарушение работы щитовидной железы и системы пищеварения. Если они расположены поперек может быть нарушен углеводный обмен или присутствовать нехватка питательных веществ.

Что делать, если ногти крошатся или истончились, почему появляются заусенцы, о каких еще нарушениях в работе организма расскажет состояние ногтевых пластин, читайте в полной версии материала в «СЭ».