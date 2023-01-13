Нутрициолог рассказала, что есть после тренировки

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что занятия спортом будут эффективны и принесут пользу, если придерживаться рекомендаций по питанию и питьевому режиму.

При этом питание спортсмена-любителя может быть не только правильным, но и вкусным. В подтверждение эксперт описала несколько рецептов. Среди предложенных блюд медальоны из курицы, омлет с артишоками, шпинатом и зеленью, ароматная треска со спаржей, овощной суп-пюре из цветной капусты и кабачков, сэндвич с бездрожжевым хлебом, форелью и зеленью.

Какие правила в питании стоит запомнить новичкам и любителям, читайте в полной версии материала в «СЭ».