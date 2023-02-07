Нутрициолог посоветовала студентам отказаться от вредной пищи для активности мозга

Врач Елена Свиридова посоветовала студентам отказаться от вредной пищи для активности мозга.

«Чтобы увеличить активность мозга, нужно по максимуму отказаться от вредных продуктов, содержащих слишком много сахара. Есть заблуждение, что сладости подпитывают мозг и усиливают его работоспособность, но это не так. Например, энергетические напитки — главный враг нервной системы студентов. Его употребление дает заряд бодрости, но качество работы со временем будет снижаться. Кроме того, отказаться стоит и от высокоуглеводных продуктов, таких как чипсы, хлопья для завтрака или же хлебобулочные изделия. Чтобы информация успешно и быстро усваивалась в памяти, помогут яблоки, зерновые культуры и блюда с красным мясом благодаря высокому содержанию железа. Если любите фрукты, то наиболее подходящими вариантами для студентов являются бананы, апельсины, ананасы и курага. Молочная продукция может стать не только вкусным запланированным перекусом, но и полезным приемом пищи», — приводит слова Свиридовой Life.ru.