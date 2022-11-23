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Сегодня, 16:00

Нутрициолог посоветовала 7 продуктов, которые стоит ввести в рацион детям

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нутрициолог Елена Свиридова назвала 7 продуктов, которые стоит ввести в рацион детям.

По ее словам, в детское меню стоит добавить авокадо, тофу, сливочное масло, орехи и ореховую пасту, брокколи, томаты и какао.

Эксперт заявила изданию Life.ru, что эти продукты обладают большим количеством полезных витаминов, микро- и макроэлементов.

Ранее врач-диетолог Бет Червони рассказала, в каком виде лучше есть фрукты.

Источник: https://life.ru/p/1540804
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