Нутрициолог посоветовала 7 продуктов, которые стоит ввести в рацион детям

Нутрициолог Елена Свиридова назвала 7 продуктов, которые стоит ввести в рацион детям.

По ее словам, в детское меню стоит добавить авокадо, тофу, сливочное масло, орехи и ореховую пасту, брокколи, томаты и какао.

Эксперт заявила изданию Life.ru, что эти продукты обладают большим количеством полезных витаминов, микро- и макроэлементов.

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