Нутрициолог объяснила, почему нужно есть гранат

Спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин в беседе с «Известиями» рассказал о том, что гранат стоит обязательно включать в рацион. Он богат антиоксидантами, витаминами группы В, С, А, калием, марганцем, фолиевой и никотиновой кислотой. Гранат создает мягкий мочегонный, желчегонный и антисептический эффект. Он способен избавить от расстройства пищеварения.

Железа в гранате немного, вопреки общепринятому мнению. «Поддерживать оптимальный уровень железа исключительно с помощью гранатового сока слишком проблематично: для этого потребуется пить его по несколько литров в день, что чревато получением ударной дозы сахара и повышением риска развития сахарного диабета», — предостерег диетолог.

Также Антон Брыкин обратил внимание на то, что в концентрированном виде пить гранатовый сок опасно. Осторожными стоит быть при язве желудка и склонности к пищевым аллергиям. «Как и грейпфрутовый, гранатовый сок нельзя смешивать с некоторыми лекарствами, понижающими уровень холестерина», — пояснил специалист.