Нутрициолог объяснила, как восполнить суточную норму витамина D

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в интервью «Москве 24» рассказала, что уникальным суперфудом, рекордно восполняющим показатели витамина D, можно считать печень трески. «Печень трески — продукт, которого достаточно одной чайной ложки, то есть 5 граммов, чтобы получить необходимое суточное количество витамина D», — пояснила специалист.

Вегетарианцам Марина Макиша советует обратить внимание на растительное молоко и другие продукты, обогащенные витамином D при производстве. Всем остальным достаточно включить в рацион грибы (лисички, шампиньоны), жирную морскую рыбу (сельдь, скумбрию), молоко и яичные желтки. «Два яичных желтка — это уже 30% от суточной нормы по данному витамину», — подчеркнула врач-диетолог.