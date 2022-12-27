Нутрициолог объяснила, как улучшить работу печени

Нутрициолог Ольга Панова в интервью «Москве-24» рассказала, что улучшить работу печени и подготовить ее к новогоднему пиршеству поможет ежедневное употребление яиц, оливкового масла и листовой зелени.

По словам специалиста, до праздников необходимо включить в рацион источник «хорошего» холестерина — пару яиц в день.

«В них есть холин, который помогает регенерации печени. Плюс он участвует в обменных процессах холестерина и жира. Соответственно, помогает печени им не обрастать», — пояснила нутрициолог. Также этому способствует употребление богатого антиоксидантами оливкового масла и оливок. К примеру, масло можно добавить в салат, или просто съесть несколько оливок.

Одна из функций печени, по словам Ольги Пановой, контроль образования тромбов. Этому же способствует антиоксидант витамин К, которым богата зелень. Из ягод нутрициолог рекомендует чернику.

«В ней очень много антиоксидантов, которые регенерируют клетки печени и позволяют ей не стареть. Плюс в ягодах есть волокна, которые очищают от шлаков», — пояснила эксперт.

Пользу печени может принести и кофе. Как отметила Ольга Панова, благодаря флавоноидам он уменьшает воспаления. Не более двух чашек, без молока, сахара и сливок — такой кофе будет способствовать восстановлению клеток.

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