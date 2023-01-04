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Нутрициолог объяснила, как продлить срок годности салатов

Ольга Стрельникова
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Оливье.
Фото Freepik/stockking

В новогодние праздники пышные застолья не заканчиваются одним днем. Однако важно сделать их безопасными, продлив срок годности блюд. Как это сделать, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала нутрициолог Наталья Эйшнер.

Любителям салатов эксперт порекомендовала заправлять их порционно, а не сразу. Готовый салат простоит в холодильнике на 8 часов меньше, чем без заправки. Также лучше изначально выбирать такие блюда, которые хранятся дольше или быстро готовятся и на раз. К примеру, салаты из маринованных, соленых или квашеных овощей могут храниться до 36 часов, а на нарезки из свежих овощей можно не тратить много времени, и хранить долго их не нужно.

Сколько времени различные новогодние салаты остаются пригодными для употребления, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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