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Сегодня, 22:00

Нутрициолог объяснила, как понизить холестерин

Ольга Стрельникова
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Полезные продукты.
Фото Freepik/master1305

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что привести холестерин в норму можно с помощью сбалансированного питания и своевременного приема пищи три раза в день без перекусов, желательно в одно и то же время.

Эксперт рекомендует ввести в рацион мононенасыщенные, омега-3 жирные кислоты, цельные продукты, богатые клетчаткой и пектином, это могут быть любые овощи, зелень и фрукты. Также следует добавить больше белка и отказаться от «трансжиров, фастфуда, рафинированных продуктов, полуфабрикатов, сладостей, копченостей и колбас».

Какие еще бывают натуральные способы нормализации холестерина и какой холестерин считают «плохим», а какой «хорошим», читайте в полной версии материала в «СЭ».

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