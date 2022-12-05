Нутрициолог объяснила, чем полезны мандарины

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала «Известиям» о пользе мандаринов. По словам эксперта, они содержат витамины группы В, А, С, калий, кальций, магний, необходимые для нормального развития, укрепляющие иммунитет и помогающие организму бороться с инфекциями и вирусами. Употребление этого фрукта положительно сказывается на состоянии кожи, так как аскорбиновая кислота активизирует синтез коллагена, который делает ее упругой и эластичной, а также укрепляет кости, сухожилия, ногти и волосы.

Ольга Свиридова отметила, что мандарины способствуют работе пищеварительной системы, улучшению обмена веществ и снижению веса. При этом важно соблюдать норму. «Чтобы не навредить организму, необходимо употреблять не более трех-четырех мандаринов в сутки. Натощак их есть не рекомендуется, так как кислоты сока раздражают слизистую оболочку кишечника и желудка. В случае переедания мандаринов возникают псевдоаллергические реакции и могут обостриться болезни желудка. Такие раздражения возникают из-за высокого содержания сахара, лимонной и аскорбиновых кислот», — пояснила нутрициолог.